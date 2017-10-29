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В контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» пограничники Донецкого отряда совместно с полицией задержали гражданина Украины, вероятно причастного к незаконным вооруженным формированиям так называемой «ДНР». Он двигался по маршруту Волноваха-Донецк, где и проживает, сообщает Госпогранслужба.

Установлено, что в период с 2011 года по 2014 год этот гражданин работал в системе Донецкого областного управления Государственной пенитенциарной службы Украины, а с началом оккупации Донецка продолжал свою работу, способствуя участникам НВФ в осуществлении преступной деятельности

Мужчину передали представителям полиции.
ForUm

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