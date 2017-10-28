Национальное антикоррупционное бюро проверяет возможное наличие у внефракционного нардепа Борислава Розенблата паспорта гражданина Германии. Об этом сказал директор НАБУ Артем Сытник в эфире 5 канала.

«Несмотря на то, что было ходатайство о получении дипломатического паспорта Розенблатом якобы для поездки в Израиль, на самом деле он собирался лететь в Германию, сейчас проверяется у него информация о наличии гражданства этого государства», – заявил Сытник.

Кроме того, по его словам, была информация, что у Розенблата есть поддельный паспорт для пересечения границы.

Напомним, 19 октября детективы НАБУ предотвратили вывоз за границу материалов, важных для расследования так называемого «янтарного дела». Неотложные следственные действия проводились в соответствии с ч.3 ст.233, ст.234 Уголовного процессуального кодекса Украины (до вынесения постановления следственного судьи).

В аэропорту «Киев» сотрудники НАБУ задержали нардепа Борислава Розенблата при попытке вылететь в Кельн. При этом он якобы при себе имел золото и бриллианты. Сам нардеп заявил, что вез бижутерию для племянниц.

Законность оснований получения Розенблатом дипломатического паспорта, изъятого детективами НАБУ 19 октября, будут проверять в рамках отдельного уголовного производства.