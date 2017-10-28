Форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду вместе со своей подругой Джорджиной Родригес объявили имя своего будущего ребенка.

Во время интерент-конференции в Инстаграме пара сообщила, у них родится девочка. Будущие родители решили назвать ребенка – Алана Мартина. Имя Алана выбрал футболист, а Мартина – его подруга.

Рождение девочки ожидается в следующем месяце.

Напомним, у Роналду уже есть трое детей от суррогатных матерей – 7-летний сын Криштиану-младший и родившиеся в июне этого года близнецы Ева и Матео.