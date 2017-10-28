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Ночью один из посетителей кафе в Константиновке во время выяснения отношений вытащил боевую гранату и бросил ее в сторону своих оппонентов. В результате взрыва ранения получили два человека, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В 00:30 в полицию из больницы поступила информация о том, что за медицинской помощью с осколочными ранениями обратились два гражданина, 1987 и в 1986 годов рождения.

Телесные повреждения потерпевшие получили у местного развлекательного заведения, расположенного по ул. Белоусова.

На месте происшествия полицейские задержали 33-летнего подозреваемого, который во время ссоры достал боеприпас и бросил в сторону своих оппонентов. При осмотре у мужчины было изъято 2 предмета цилиндрической формы, похожих на подрывники кустарного изготовления, и фрагмент запала от гранаты РГД-5.

Пострадавшим оказана медицинская помощь, угрозы их жизни нет.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 «хулиганство» Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
ForUm

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