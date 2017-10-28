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Освобожденные из тюрьмы в Симферополе лидеры Меджлиса Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз должны иметь право беспрепятственно вернуться в Крым, не боясь преследования. Об этом говорится в заявлении Amnesty International, переданном ForUm’у.

«Освобождение узников совести Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза стало положительным шагом, но теперь они могут столкнуться с другой несправедливостью – изгнанием со своей родины. Им должно быть разрешено вернуться в Крым и свободно выражать свои взгляды, не боясь преследования», - заявила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

«Становится все более очевидным, что выбор у лидеров крымскотатарского общества, которые осмеливаются высказываться против российской оккупации и незаконной аннексии полуострова, прост: либо отправиться в изгнание, или сесть в тюрьму», - добавила она.

«Де-факто власти Крыма должна прекратить постоянное подавление инакомыслия, немедленно и безоговорочно освободить всех узников совести и прекратить политику преследования и изгнания своих критиков из Крыма», - считает Покальчук.

Напомним, 25 октября представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в оккупированном Крыму, освободили от отбывания наказания и выдали турецкой стороне. Россия освободила их с запретом проживать в Крыму. По словам адвоката Николая Полозова, Чийгоз и Умеров не просили Путина о помиловании.

27 октября они прилетели в Киев.

Умеров и Чийгоз собираются снова вернуться в оккупированный Россией Крым, чтобы повидаться с родными и друзьями.
 

 

 
ForUm

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