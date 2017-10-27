Служба безопасности Украины установила причину резкого подорожания сжиженного газа, используемого как топливо для автомобилей. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

Установлено, что общее потребление сжиженного газа в Украине в 2016 году составило 1 млн 456 тыс. тонн (более 500 млн долларов США в денежном эквиваленте). При этом по сравнению с 2015 годом потребление сжиженного газа в Украине выросло на 48,6%.

В последнее время оптовые цены на пропан-бутан выросли почти на 70%, что в свою очередь, привело к повышению розничных цен на указанное топливо на заправках.

По имеющимся данным, основной причиной роста оптовых и розничных цен на сжиженный газ является дефицит углеводородов в размере 25-30 тыс. тонн (20% потреблении), возникший в связи со следующими факторами:

введение экспортных ограничений Российской Федерацией из-за нехватки газа на внутреннем рынке РФ;

плановые ремонтные работы на Мозырском и Речицком нефтеперерабатывающих заводах Беларуси;

недостаточность мощностей по изготовлению сжиженного газа в Украину в связи со стагнацией отечественной нефтепереработки;

монополизация поставок пропан-бутана со стороны компаний, которые имеют эксклюзивное право на импорт ресурса от структур ОАО НК «Роснефть».

Пропан-бутан (сжиженный нефтяной газ) – это смесь 2 газов. В обиходе ее называют кратко: пропан. Пропан-бутан получают из нефти и сконденсированных нефтяных попутных газов. Чтобы эта смесь оставалась жидкой, ее хранят и перевозят под давлением в 1,6 МПа (16 атмосфер). Процесс заправки автомобилей пропаном внешне очень похож на заправку бензином, потому что это – сжиженный газ.

Установка пропан-бутанового газобаллонного оборудования (ГБО) на автомобили в Украине растет высокими темпами. Это связано, в первую очередь, со стоимостью пропан-бутана: цена на сжиженный газ пропан традиционно сохраняется на уровне 50% от цены на бензин А-95.

Напомним, в августе цена автогаза в крупных сетях выросла в среднем до 16–16,5 грн/л.

Однако во второй половине сентября цены упали ниже 13 гривен.

Антимонопольный комитет Украины начал проверку ситуации на рынке сжиженного газа.