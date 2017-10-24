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Попытки расшатать ситуацию в Украине обречены на провал, заявил Президент Петр Порошенко. Об этом он сказал в ходе заседания Совета регионального развития, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он отметил, что благодаря украинским военнослужащим «Путин убедился, что внешне Украину не взять».

«Поэтому и стали неотъемлемой частью гибридной войны постоянные попытки Кремля подорвать страну изнутри», - заявил Порошенко.

По его словам, находятся политиканы, которые не просто призывают к дестабилизации и хаосу, а пытаются их организовать, свести на нет все те положительные сдвиги, которые народ буквально выстрадал за три с половиной года испытаний.

«Но я подчеркиваю – ничего у них не получится. Как ни стараются расшатать ситуацию, она – не шатается. По 30-40 человек – они называют всеукраинской акцией протеста, даже если мы с уважением к ним относимся. Народ не дает ее расшатать. Страна переходит от выживания к развитию. И никто и ничто не остановит наш уверенное движение вперед», - заявил Президент.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады началась акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

Активисты установили на площади Конституции, в Мариинском парке и на улице Грушевского около 60 палаток. 

19 октября стало известно, что партия «Рух нових сил» и депутаты «Самопомочи» будут продолжать протестную акцию под Верховной Радой. Остальные участники митинга прекращают протест. Однако Саакашвили заявил, что акция продлится до 7 ноября.

С начала митингов пострадали 6 человек, трое задержаны, открыто 3 уголовных производства. 

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет о подготовке бывшим президентом Грузии, лидером «Руху нових сил» Михаилом Саакашвили и его сторонниками государственного переворота в Украине.

 
ForUm

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