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Акция под Верховной Радой, стартовавшая 17 октября, продлится до начала ноября. Об этом заявил экс-глава Одесской ОГА и один из организаторов «Всеукраинского сбора» Михаил Саакашвили. 

В своем выступлении на площади Конституции 22 октября он сообщил, что акция продолжится «минимум до следующей пленарной недели» -  7 ноября.

По словам Саакашвили, в течение следующих двух недель на площади Конституции будут проходить «семинары, дискуссии» и общение между участниками протестной акции, сообщает «Украинская правда».

«В следующие недели до сессии (ВР) мы должны ... перестроить эту площадку в очень спокойное, мощное, безопасное место», - отметил он. 

Также Саакашвили сообщил, что намерен посетить ряд украинских городов, «чтобы донести свое видение происходящего в стране и предложения по улучшению ситуации».

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады началась акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

Активисты установили на площади Конституции, в Мариинском парке и на улице Грушевского около 60 палаток. 

19 октября стало известно, что партия «Рух нових сил» и депутаты «Самопомочи» будут продолжать протестную акцию под Верховной Радой. Остальные участники митинга прекращают протест.
ForUm

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