Возле здания Верховной Рады произошла потасовка между народным депутатом от «Самопомочи» Егором Соболевым и одним из митингующих. Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер «Миротворца» Мирослав Олешко.



«Егор Соболев избил человека, который так же митинговал под Верховной Радой. Избивать начал на словах, когда мужчина сказал: «я провокатор?! Я в аэропорту воевал!». Оказывается палатки можно заносить только своим. А если заносит кто-то другой, то его ждет разбитое лицо от рук народного депутата», – подчеркнул он.

В то же время Олешко отметил, что информация относительно того, избил ли Соболев ветерана АТО, который воевал в аэропорту, уточняется.