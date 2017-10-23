После трагического харьковского ДТП вновь вспыхнула дискуссия о том, как победить беспредел на дорогах. Официальные лица, блоггеры, общественные активисты предлагают разные рецепты и способы усмирить нарушителей. Главный постулат – нужно ужесточить наказания. «КП» в Украине» разбирала с экспертами, что будет эффективным. А что – нет.

Предложений много и они разные

Министр МВД Арсен Аваков видит два пути решения проблемы – это резкое повышение штрафов, в том числе, за вождение в пьяном виде и скорейшее внедрение видеофиксации на дорогах.

- Я прошу парламент в ближайшие недели дать МВД этот инструмент регулирования. Все поправки и уточнения к действующим законам, позволяющие реально радикально

остановить «войну на дорогах» уже нами внесены и согласованы с профильным комитетом Верховной Рады, - написал Арсен Аваков в «Фейсбук».

В качестве аргумента министр приводит опыт Польши, где после внедрения авто-видеофиксации резко уменьшилась смертность на дорогах.

Вслед за Арсеном Аваковым пользователи соцсетей предлагают ввести пожизненное наказание за ДТП с тяжкими последствиями, если водитель был пьян или под воздействием наркотиков. Запретить молодежи до 25 лет водить тяжелые машины, ограничив их малолитражками. Закрыть автошколы, где права можно получить за 10 дней.

А советник министра МВД Антон Геращенко выразил мнение, что нужно существенно повысить штрафы для водителей, которые проезжают на красный свет. По предварительным результатам расследования Харьковского ДТП, именно такая халатность девушки-водителя стала причиной рокового столкновения «Лексуса» с «Фольсксвагеном» в Харькове.

Нужна система жесткого контроля

Известный эксперт по безопасности дорожного движения Владимир Караваев считает, что говорить только о повышении степени ответственности водителей бессмысленно.

- Ни одно ужесточение не даст ожидаемого результата, пока не создана система должного контроля на дорогах, - говорит эксперт. – Это может быть право полиции выборочно останавливать автомобили, возможно, создавать коридоры трезвости, как в Прибалтике. Это когда на дороге выставляется блок-пост и проверяются водители всех машин.

Владимир Караваев признает, что такие меры вызовут массовое недовольство законопослушных автомобилистов.

- Тогда давайте обратимся к новым технологиям, я лично их сторонник. У полиции есть служебные планшеты, доступ к общей базе. На водителей, которые допустили нарушение, нужно создавать историю. Если нарушения повторяются, ставить вопрос о лишении прав. Одевать, в конце-концов, электронный браслет, если злостный нарушитель вновь тянется за руль, - говорит Владимир Караваев. – Потому что сейчас мы имеем прецеденты, когда на одного автомобилиста выписано 16 протоколов, а он не платит штрафы и – ничего.

Что касается видеофиксации, то по мнению эксперта, это одна из форм контроля, которую целесообразно использовать.

Видеофиксацию могу заблокировать суды

По мнению адвоката Вадима Володарского, который имеет большую практику в делах по ДТП, ни внедрение видеофиксации, ни взвинчивание штрафов не решат проблему. Напротив, могут ее усугубить, так как полиция получит больше поводов для манипуляций, а водители окажутся ущемлены в своих правах.

- В декабре 2010 года Конституционный суд четко выразил свою позицию по поводу видеофиксации. Вкратце она сводится к тому, что человека нельзя наказывать за то, что он владеет транспортным средством. Есть автомобили-двойники, многие водители ездят по доверенностям, но так называемые «письма счастья» будут приходить человеку, на которого зарегистрирована машина. И не важно, кто находился за рулем в момент нарушения. Такая практика противоречит принципу презумпции невиновности и будет заблокирована в судах, - считает юрист.

Что касается штрафов, то недавнее повышения санкций за вождение авто в нетрезвом состоянии показало: прием не работает.

- Кто нарушал, тот и будет нарушать, потому что каждый думает, что именно его не поймают, - отмечает Вадим Володарский.- А если мы повысим штрафы за проезд на красный свет – это вопрос, где много нюансов - то при некомпетентности нашей полиции получим массу несправедливых протоколов. Низкий уровень подготовки патрульных и так уже стал предметом многих судебных разбирательств. Я лично не видел ни одного протокола по 130-й статье КоАП (вождение в нетрезвом состоянии – Ред.), который был бы составлен грамотно.

Либо ты обгоняешь, либо тебя

К вопросам дорожной безопасности нужен системный, а не спорадический подход, считает эксперт. Поиском решений у нас обычно начинают заниматься, когда происходит резонансное ДТП, и тут же предлагают «горячие» меры. Как видим, после трагедии в Харькове депутаты и блоггеры хором затребовали снова повысить штрафы за пьянство. А позже выяснилось, что в крови девушки, находящейся за рулем «Лексуса»-убийцы, не было алкоголя.

- В Украине нет объективной статистики ДТП. Расследование дорожных происшествий ведется катастрофически плохо. По многим делам не установлены настоящие причины аварий, а это приводит к искажению общей картины, - отмечает Вадим Володарский. – Первое, чем необходимо сейчас заняться, это изучить основные факторы аварийности.

Эксперт приводит такой пример: в Европе водитель выезжает на автобан и едет прямо в заданном скоростном режиме, поскольку автобан исключает возможность маневров. Наши дороги провоцируют водителей на режим «либо ты обгоняешь, либо тебя». А при выезде на встречную полосу и происходит большинство ДТП с тяжелыми последствиями.

Защита не менее важна, чем наказание

Есть, и она немаловажная. Проблема психологического характера.

- Много говорят о так называемых «мажорах». Хотя их количество сильно преувеличено, а народный гнев в значительной мере обусловлен банальной завистью, само явление, безусловно, существует. Но почему эти люди так ездят? Потому что они понимают, что не будут наказаны, у них разорвана причинная связь между нарушением и наказанием, - говорит Вадим Володарский. – Но возьмём и обычных водителей, которых много раз без повода останавливали на дороге и начинали искать, к чему бы придраться, в чем обвинить. Они воспринимают штрафы не как кару за конкретное нарушение, а как некую лотерею: сегодня меня остановили, а завтра тебя. Или как некий «налог» за езду по нашим дорогам. У таких людей тоже разорвана причинная связь между нарушением и наказанием. И точно так же, как у мажоров, нет стимула не нарушать. Поэтому эффективная защита водителя, которого обвиняют в нарушении ПДД, для безопасности движения не менее важна, чем пресловутая неотвратимость наказания.

По мнению эксперта, если в статистике возникновения ДТП нам удастся установить реальную картину, то и будут понятны причины, которые следует устранять. Но при этом на несколько порядков требуется повысить квалификацию патрульной полиции, а такая работа потребует не одного года.