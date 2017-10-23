Граждане в областях Венето и Ломбардия, которые расположены на севере страны и суммарно дают около трети валового внутреннего продукта Италии, вчера высказались за более обширную региональную автономию.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на местное издание Agi.

Предварительные результаты воскресного референдуме показали, что в Венето при явке около 60% примерно 98% избирателей хотят большую автономию, и лишь 2% граждан против этого. Итоги плебисцита для Ломбардии ненамного отличаются: 95% избирателей «за» расширение самостоятельности, 3% «против». В этой области пришло голосовать значительно меньше избирателей - около 40%.

Руководство областей, опираясь на результаты референдума, собирается требовать от центральной власти пересмотра размеров взносов в бюджет Италии и модернизацию законодательства в пользу регионов, а также внесение правок в Конституцию.

На севере страны в последние годы сильны позиции симпатизирующих Кремлю правых популистов из партии Лига севера.

Как отмечает издание, вопросов о независимости от остальной части страны в бюллетенях не было, референдум носил исключительно консультативный характер.