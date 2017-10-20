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Народный депутат Борислав Розенблат заявил, что работники Национального антикоррупционного бюро до сих пор не вернули ему его паспорта, мобильные телефоны и личные вещи, которые изъяли в четверг в аэропорту «Киев» («Жуляны»). Об этом он заявил в комментарии журналистам.

«Мне еще ничего не вернули, - ни паспорта, ни мобильные телефоны, ни моих личные вещи», - сказал Розенблат, сообщает Укринформ.

Он отметил, что в четверг на мобильных телефонах, айпадах и других вещах, которые он вез с собой, не было «никакой информации, которая бы касалась «янтарного дела».

Напомним, 19 октября в 11:00 в аэропорту «Киев» сотрудники НАБУ задержали Розенблата при попытке вылететь в Кельн. При этом он якобы при себе имел золото и бриллианты.

В то же время нардеп заявил, что имел при себе не драгоценности, а бижутерию.

Розенблат также сообщил, что правоохранители забрали у него паспорт и мобильный телефон

В свою очередь в НАБУ заявили, народный пытался вывезти из Украины материалы, важных для расследования так называемого «янтарного дела».
ForUm

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