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Вечером в четверг, 19 октября, николаевские патрульные получили сообщение о массовой драке на улице Садовая в Центральном районе Николаева.

На месте происшествия патрульные обнаружил около 100 молодых людей, которые устроили между собой драку. По предварительным данным, молодые люди уже в который раз устроили «разборки» из-за конфликта, который случился несколько дней назад. Драки происходят уже третий день, сообщает 0512

Как отмечают свидетели происшествия, это «общаговские разборки». 

Патрульные проверили около 20 людей, 5 из них задержали и доставили в отделение полиции. 
ForUm

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