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Прокуратура Харьковской области утвердила подозрение 20-летней Елене Зайцевой, которая находилась за рулем автомобиля Lexus, сбившего на тротуаре людей, по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что сейчас она задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

«По результатам экспресс-исследований крови, алкоголя или наркотических веществ у водителей обоих автомобилей не обнаружено. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Назначены экспертизы. Кроме того, изъяты записи с видеокамер. В настоящее время их исследуют следователи и эксперты», – говорится в сообщени.

Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

Напомним, вчера, 18 октября, в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали. 

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева. Она отказалась давать показания полиции.

По данным полиции, водитель «Лексуса» 6 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.

 
ForUm

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