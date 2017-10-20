также в разделеПолитика
Литвин заявил о выходе из «Воли народа» 12
Порошенко не полетел на Донбасс из-за тумана 23
СМИ: Медведчук набирает политический и финансовый вес 36
Рада рассмотрит бюджет-2018 не ранее 7 ноября 21
«Там будет резня»: Путин не допустит закрытия границы с Донбассом 193
Поляков заявил, что с него сняли обвинения в вымогательстве взятки 81
Кабмин создает группу для внедрения медреформы 25
Розенблат заявил, что вез в Германию бижутерию для племянниц 88
Рада провалила закон о парламентских выборах 70
«Подтираться будете в туалете»: Геращенко и Левченко устроили перепалку в Раде 102
Законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности направили в КСУ 76
Медведчук: Попытки власти насаждать ненависть к России терпят фиаско 246
ВР приняла за основу реформу сельской медицины 99
Рада начала рассматривать вопрос отмены депутатской неприкосновенности 51
Из «Самопомочи» исключили одного нардепа 72
Суд ЕС признал законным замораживание активов Януковичей 53
Парламент принял закон о медицинской реформе 181
Послы стран G7 призвали Раду принять медреформу 95

Антикоррупционные органы не меняли квалификацию преступления, инкриминируемого народному депутату Максиму Полякову. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

«В ответ на запросы СМИ сообщаем, что НАБУ и САП оставляют неизменной свою позицию относительно квалификации преступления, в совершении которого подозревают народного депутата Максима Полякова, фигуранта такая называемого «янтарного дела», – говорится в сообщаетт.

Как и ранее, говорится о ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – «деяние, предметом которого была неправомерная выгода в особо крупном размере, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение», сообщает «Украинская правда».

«В ходе расследования детективы НАБУ установили новые обстоятельства, по которым подозрение требовало уточнений. В то же время подчеркнем, что их содержание не меняет позицию следствия в отношении подозреваемого», – заявили в бюро.

Ранее Поляков заявил, что с него сняты обвинения в вымогательстве взятки.

Напомним, Поляков является фигурантом дела относительно незаконной добычи янтаря. Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к уголовной ответственности.

21 июля Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения Полякову в виде залога в размере 304 тысячи грн, обязав его носить электронный браслет. Суд также обязал нардепа сдать все паспорта. Поляков внес залог, однако исполнять решение суда в части ношения электронного браслета тогда отказался.

После этого САП направила в суд ходатайство о взыскании залога Полякова в доход государства в связи с невыполнением им постановления суда от 21 июля.

Одновременно 23 августа Поляков сообщил, что он надел электронный браслет.

6 сентября прокуроры САП внесли дополнения к ходатайству о взыскании с Полякова залога в доход бюджета. В частности, в этом дополнении к ходатайству прокуроры просили суд назначить нардепу новый залог в размере 5 млн грн, поскольку, по мнению стороны обвинения, залог в 304 тысячи грн не обеспечивает выполнения надлежащим образом Поляковым процессуальных обязанностей.

После этого Поляков внес залог в размере 608 тысяч гривен. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги