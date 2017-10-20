Антикоррупционные органы не меняли квалификацию преступления, инкриминируемого народному депутату Максиму Полякову. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.



«В ответ на запросы СМИ сообщаем, что НАБУ и САП оставляют неизменной свою позицию относительно квалификации преступления, в совершении которого подозревают народного депутата Максима Полякова, фигуранта такая называемого «янтарного дела», – говорится в сообщаетт.



Как и ранее, говорится о ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – «деяние, предметом которого была неправомерная выгода в особо крупном размере, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение», сообщает «Украинская правда».



«В ходе расследования детективы НАБУ установили новые обстоятельства, по которым подозрение требовало уточнений. В то же время подчеркнем, что их содержание не меняет позицию следствия в отношении подозреваемого», – заявили в бюро.

Ранее Поляков заявил, что с него сняты обвинения в вымогательстве взятки.

Напомним, Поляков является фигурантом дела относительно незаконной добычи янтаря. Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к уголовной ответственности.

21 июля Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения Полякову в виде залога в размере 304 тысячи грн, обязав его носить электронный браслет. Суд также обязал нардепа сдать все паспорта. Поляков внес залог, однако исполнять решение суда в части ношения электронного браслета тогда отказался.

После этого САП направила в суд ходатайство о взыскании залога Полякова в доход государства в связи с невыполнением им постановления суда от 21 июля.

Одновременно 23 августа Поляков сообщил, что он надел электронный браслет.

6 сентября прокуроры САП внесли дополнения к ходатайству о взыскании с Полякова залога в доход бюджета. В частности, в этом дополнении к ходатайству прокуроры просили суд назначить нардепу новый залог в размере 5 млн грн, поскольку, по мнению стороны обвинения, залог в 304 тысячи грн не обеспечивает выполнения надлежащим образом Поляковым процессуальных обязанностей.

После этого Поляков внес залог в размере 608 тысяч гривен.