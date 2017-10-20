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Народный депутат Максим Поляков заявляет, что с него сняты обвинения в вымогательстве взятки.

«Сегодня действительно произошла большая победа, с меня полностью сняты обвинения в вымогательстве взятки! Генеральным прокурором Украины изменено обвинение - исключены признаки вымогательства», – написал он на своей странице в Facebook.

«О том, что дело является надуманным, я говорил еще в июле на заседании комитета по вопросам регламента и организации работы ВРУ. Наконец, к моим словам прислушался и генеральный прокурор. Что такое обвинение по делу о взяточничестве при участии агента НАБУ без признака вымогательства? Это означает, что инициатива о взятке могла проявляться исключительно агентом. Фактически, это является подтверждением провокации взятки, то есть совершение данного преступления сотрудниками НАБУ», – подчеркнул нардеп.

Поляков подчеркнул, что ни о какой взятку со стороны агента ему никогда не было известно. «Таким образом, следствию понадобилось больше 3-х месяцев, чтобы исключить из обвинения вымогательство. Если так пойдет и дальше, то в январе жду полного снятия обвинений. Со своей стороны сделал очередной шаг в этом направлении. Сегодня, как и в июле, при первом подозрении я лично вручил генеральному прокурору возражения на новое подозрение, указав на его неконкретность и отсутствие доказательств», – подытожил он.

Напомним, Поляков является фигурантом дела относительно незаконной добычи янтаря. Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к уголовной ответственности.

21 июля Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения Полякову в виде залога в размере 304 тысячи грн, обязав его носить электронный браслет. Суд также обязал нардепа сдать все паспорта. Поляков внес залог, однако исполнять решение суда в части ношения электронного браслета тогда отказался.

После этого САП направила в суд ходатайство о взыскании залога Полякова в доход государства в связи с невыполнением им постановления суда от 21 июля.

Одновременно 23 августа Поляков сообщил, что он надел электронный браслет.

6 сентября прокуроры САП внесли дополнения к ходатайству о взыскании с Полякова залога в доход бюджета. В частности, в этом дополнении к ходатайству прокуроры просили суд назначить нардепу новый залог в размере 5 млн грн, поскольку, по мнению стороны обвинения, залог в 304 тысячи грн не обеспечивает выполнения надлежащим образом Поляковым процессуальных обязанностей.

После этого Поляков внес залог в размере 608 тысяч гривен. 
ForUm

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