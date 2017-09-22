Народный депутат Максим Поляков внес новый залог в размере 608 тысяч гривен. Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» сообщил руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает УНИАН.



Прокурор напомнил, что Поляков отказывался надевать электронный браслет и Холодницкий публично обещал народному депутату, если тот этого не сделает, то САП взыщет с него залог.

«Он не захотел этого делать, поэтому с него взыскали залог в 300 тысяч гривен в доход государства. И назначили новый залог», - напомнил Холодницкий.



Как сообщалось, 6 сентября прокуроры САП внесли дополнения к ходатайству о взыскании с Полякова залога в доход бюджета. В частности, в этом дополнении к ходатайству прокуроры просили суд назначить нардепу новый залог в размере 5 млн грн, поскольку, по мнению стороны обвинения, залог в 304 тысячи грн не обеспечивает выполнения надлежащим образом Поляковым процессуальных обязанностей.

Поляков является фигурантом дела относительно незаконной добычи янтаря. Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к уголовной ответственности.

21 июля Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения Полякову в виде залога в размере 304 тысячи грн, обязав его носить электронный браслет. Суд также обязал нардепа сдать все паспорта. Поляков внес залог, однако исполнять решение суда в части ношения электронного браслета тогда отказался.

После этого САП направила в суд ходатайство о взыскании залога Полякова в доход государства в связи с невыполнением им постановления суда от 21 июля.

Одновременно 23 августа Поляков сообщил, что он надел электронный браслет.

Однако в САП заявили, что будут настаивать на взыскании в бюджет залога Полякова, поскольку судебное решение в части ношения электронного браслета не было выполнено им немедленно, и это является нарушением.