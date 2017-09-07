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Соломенский районный суд Киева постановил обратить внесенный народным депутатом Максимом Поляковым залог в 304 тысячи гривен в доход государства и назначил ему новый залог – в размере 608 тысяч гривен.

Такое решение огласила судья Владлена Лазоренко, сообщает Укринформ.

«Суд постановил ходатайство удовлетворить частично. Залог в 304 тысячи грн обратить в доход государства. Также применить к Полякову меру пресечения в виде залога в большем размере. Определить Полякову новый залог в размере 608 тысяч грн», - сказала Лазоренко.

Новый залог необходимо внести в течение 5 дней.

Как сообщалось, 6 сентября прокуроры САП внесли дополнения к ходатайству о взыскании с Полякова залога в доход бюджета. В частности, в этом дополнении к ходатайству прокуроры просили суд назначить нардепу новый залог в размере 5 млн грн, поскольку, по мнению стороны обвинения, залог в 304 тысячи грн не обеспечивает выполнения надлежащим образом Поляковым процессуальных обязанностей.

Поляков является фигурантом дела относительно незаконной добычи янтаря. Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к уголовной ответственности.

21 июля Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения Полякову в виде залога в размере 304 тысячи грн, обязав его носить электронный браслет. Суд также обязал нардепа сдать все паспорта. Поляков внес залог, однако исполнять решение суда в части ношения электронного браслета тогда отказался.

После этого САП направила в суд ходатайство о взыскании залога Полякова в доход государства в связи с невыполнением им постановления суда от 21 июля.

Одновременно 23 августа Поляков сообщил, что он надел электронный браслет.

Однако в САП заявили, что будут настаивать на взыскании в бюджет залога Полякова, поскольку судебное решение в части ношения электронного браслета не было выполнено им немедленно, и это является нарушением.

 
ForUm

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