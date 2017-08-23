На народного депутата Украины Максима Полякова, которого подозревает во взяточничестве, надели электронное средство контроля. Об этом сам нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

«Прошло полтора месяца с момента первой попытки НАБУ одеть на меня электронный браслет. Методом проб и ошибок, с пятого раза, после учета всех замечаний моих адвокатов, которые каждый раз учили сотрудников антикоррупционного органа действовать в рамках закона, заставили их соблюсти процедуры я, как законопослушный гражданин, одел электронное средство контроля», – отметил он.

«Ситуация комичная, ведь нам пришлось проводить ликбез для уполномоченных детективов НАБУ (размер зарплат которых достигает 60 тыс.) и заставить их в конце концов работать как того требует действующее законодательство Украины. Если такое, казалось бы, на первый взгляд простое процессуальное действие им не под силу, то о какой эффективности и действенности НАБУ, в целом, можно говорить? P.S. Передаю эстафету с браслетом Сытнику!» – написал Поляков.

Как известно, 11 июля Верховная Рада лишила Полякова неприкосновенности, но не разрешила его задержание и арест. 13 июля Полякову вручили подозрение.

21 июля Соломенский районный суд Киева определил залог народному депутату в размере 304 тысяч гривен.

Также суд обязал Полякова носить электронный браслет слежения, запретил покидать города Киев и Умань (Черкасская область), обязал сдать загранпаспорта и не общаться с другими фигурантами уголовного производства.

25 июля Поляков внес 304 тысячи гривен залога, но отказался носить электронный браслет.

8 августа Соломенский районный суд Киева наложил арест на всю недвижимость Полякова, а также на автомобиль BMW, денежные средства и часы.

Поляков является фигурантом дела о незаконной добыче янтаря.

17 августа Соломенский районный суд города Киева продлил меру Полякову на 2 месяца – до 17 октября текущего года.

По информации САП Поляков не сдал ни дипломатический, ни заграничный паспорта.