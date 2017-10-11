Украина отправила в Российскую Федерацию медиков для обследования задержанного российскими силовиками на территории Беларуси украинца Павла Гриба, которого удерживают в Краснодарском СИЗО, сообщили ForUm’у в пресс-службе Министерства иностранных дел.

«Учитывая неудовлетворительное состояние здоровья гражданина Украины П. И. Гриба, который незаконно удерживается в СИЗО Краснодара, генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону неоднократно обращалось к российской стороне с ходатайством о предоставлении разрешения на обследование украинскими врачами. К сожалению, ответа от российской стороны получено не было», – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что в связи с письмом ЕСПЧ к адвокату задержанного, в котором содержится просьба предоставить указанному институту выводы украинских врачей о состоянии здоровья Гриба, генконсульством направлены российской стороне очередные обращения с требованием о допуске определенных Министерством здравоохранения Украинской медиков в период с 12 по 15 октября 2017 года. «Учитывая позицию Европейского суда по правам человека, Киев не ожидая решения российской стороны о допуске украинских врачей к задержанному П.И. Гриба, руководствуясь соответствующим решением ЕСПЧ, отправил сегодня украинских медиков в Российскую Федерацию», – подчеркнули в ведомстве.

«Мы надеемся, что российская сторона выполнит решение ЕСПЧ и предоставит соответствующее разрешение на посещение П. И. Гриба украинскими специалистами. Дело находится на особом контроле в МИД, посольства Украины в России, а также в генеральном консульстве Украины в Ростове-на-Дону. Указанные учреждения продолжают принимать активные меры с целью защиты прав П. И. Гриба», – сказан ов сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

Российский суд арестовал Гриба до 17 октября.

Отец парня заявил, что содержание украинца в СИЗО без лекарств может привести к фатальным последствиям.