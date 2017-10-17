Национальная полиция открыла уголовное производство из-за ранения и госпитализации полицейского во время столкновений на улице Грушевского возле здания Верховной Рады. Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.



«Речь идет о конфликте во время которого госпитализировали полицейского. Следователи завели дело по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины», - заявил пресс-секретарь, сообщает «Украинская правда».



Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 14 лет, отметил Тракало.



По его словам, всего к медикам обратились четыре человека.



«Один из них - это полицейский. У него закрытая черепно-мозговая травма и ушиб, он был госпитализирован. Другие - три человека, двое из них получили химические ожоги глаз, а третий получил ушиб головы», - рассказал представитель.

С пострадавшими общались полицейские. Они предложили им написать заявления в полицию, но они не обратились в милицию.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады проходит акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Позже часть участников акции переместилась к некоторым выходам из зданий парламентских комитетов и заблокировала их.

Около 16:10 на углу улиц Грушевского и Садовой произошли столкновения между митингующими и полицией.

После этого правоохранители пропустили митингующих с палатками на площадь перед Верховной Радой. Активисты установили их на площади Конституции, в Мариинском парке и на улице Грушевского.

Часть активистов намерены оставаться на ночь возле палаток.