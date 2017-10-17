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Часть активистов, которые в течение дня требовали у здания Верховной Рады Украины вместе с другими митингующими отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство, собирается оставаться на ночь возле палаток.

Участники акции почти освободили площадь Конституции возле здания парламента. Перед этим они свернули партийные флаги.

Среди участников митинга много людей, которые приехали из регионов. Люди собираются вокруг своих сопровождающих руководителей, которые поименно проверяют их по спискам. Некоторые активисты утверждают, что сегодня ночью они возвращаются на автобусах домой. В то же время другая часть активистов продолжает устанавливать палатки. В общей сложности, на проезжей части улицы Грушевского уже установлено 13 палаток, сообщает УНИАН.

Участники акции продолжают подносить палатки и в Мариинский парк, где тоже продолжается установление палаток. Внутри палаток пока частично установлены столы и нет условий, чтобы там оставаться спать.

В то же время, правоохранители из Национальной гвардии и Национальной полиции только наполовину освободили периметр вокруг здания парламента. Около 150 полицейских стоят в два ряда и держат в руках защитные шлемы вдоль площади Конституции возле ВР. За их спинами стоит еще несколько рядов правоохранителей непосредственно возле стен парламента и на лестнице Рады. На Грушевского некоторые народные депутаты общаются с активистами.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады проходит акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Позже часть участников акции переместилась к некоторым выходам из зданий парламентских комитетов и заблокировала их.

Около 16:10 на углу улиц Грушевского и Садовой произошли столкновения между митингующими и полицией. По данным МВД, в результате столкновений под зданием ВР пострадали 3 активистов и один полицейский. 

После этого правоохранители пропустили митингующих с палатками на площадь перед Верховной Радой. Активисты установили их на площади Конституции, в Мариинском парке и на улице Грушевского.  
ForUm

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