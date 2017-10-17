также в разделеПротесты
Митингующие под Радой избили нардепа Барну 139
Саакашвили призвал митингующих оставаться под ВР 50
В столкновениях под ВР пострадали 3 митингующих и 1 полицейский 51
Митингующие устанавливают под Радой палатки 91
Активистов с палатками пропустили на площадь Конституции 40
Под Радой произошли столкновения митингующих с силовиками 211
Полиция не изымала у митингующих по ВР запрещенные предметы 26
Митингующие заблокировали выходы из комитетов ВР 138
МВД: Митингующие могут осуществить попытку штурма Рады 152
Под Радой митингуют против принятия законов по Донбассу 112
Из-за митинга медиков в столице перекрыли улицу Грушевского 158
Участники митинга автомобилистов решили завершить акцию 86
Полиция оттеснила от Рады митингующих автомобилистов 191
Под Радой снова собираются водители авто на еврономерах 90
Протестующие возле ВР перекрыли улицу Грушевского 348
Под Киевскую ОГА пригнали десятки маршруток 625
Под Киевской ОГА протестуют маршрутчики, уже произошла потасовка 165
На Крещатике митингующие забросали камнями офис «Альфа-Банка» 2534

Участники митинга установили возле здания Верховной Рады около 50 палаток.

Люди начали понемногу расходиться, но большинство еще остается на площади Конституции, на улице Грушевского и на территории Мариинского парка. Непосредственно на площади Конституции продолжают оставаться около 150 участников собрания, сообщает УНИАН.

С установленной на площади сцены играет музыка и никто из организаторов акции или народных депутатов не выступает.

Фото: УП

На улице Грушевского еще остается около 350-400 активистов, объединяются вокруг полевой кухни, палаток, а также хаотично ходят по проезжей части.

На Грушевского пока установлено 11 больших палаток. В Мариинском парке установлено 6 больших палаток и около 25 малых туристических и альпинистских палаток. На площади Конституции установлено не менее 11 малых палаток.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады проходит акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Позже часть участников акции переместилась к некоторым выходам из зданий парламентских комитетов и заблокировала их.

Около 16:10 на углу улиц Грушевского и Садовой произошли столкновения между митингующими и полицией.

После этого правоохранители пропустили митингующих с палатками на площадь перед Верховной Радой. Активисты установили их на площади Конституции и на улице Грушевского.   

Спикер парламента Андрей Парубий закрыл вечернее пленарное заседание Верховной Рады.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

37
Теги