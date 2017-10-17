Участники митинга установили возле здания Верховной Рады около 50 палаток.
Люди начали понемногу расходиться, но большинство еще остается на площади Конституции, на улице Грушевского и на территории Мариинского парка. Непосредственно на площади Конституции продолжают оставаться около 150 участников собрания, сообщает УНИАН.
С установленной на площади сцены играет музыка и никто из организаторов акции или народных депутатов не выступает.
Фото: УП
На улице Грушевского еще остается около 350-400 активистов, объединяются вокруг полевой кухни, палаток, а также хаотично ходят по проезжей части.
На Грушевского пока установлено 11 больших палаток. В Мариинском парке установлено 6 больших палаток и около 25 малых туристических и альпинистских палаток. На площади Конституции установлено не менее 11 малых палаток.
Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады проходит акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.
Позже часть участников акции переместилась к некоторым выходам из зданий парламентских комитетов и заблокировала их.
Около 16:10 на углу улиц Грушевского и Садовой произошли столкновения между митингующими и полицией.
После этого правоохранители пропустили митингующих с палатками на площадь перед Верховной Радой. Активисты установили их на площади Конституции и на улице Грушевского.
Спикер парламента Андрей Парубий закрыл вечернее пленарное заседание Верховной Рады.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время