Участники акции возле парламента напали на народного депутата от фракции «Блока Петра Порошенко» Олега Барну.

Это произошло в момент, когда депутат пытался пройти сквозь толпу митингующих на площади Конституции, сообщает УНИАН.

Некоторые участники акции начали бросать в Барну различными предметами и толкать. Некоторые из митингующих возмущались, что депутат покидает здание парламента. При этом лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили, который проходил мимо, начал вместе со своими охранниками защищать депутата от нападавших.

После толкотни в инцидент вмешались работники полиции, которые оцепили Барну и вывели из толпы.

Ранее митингующие под Верховной Радой забросали яйцами депутата от БПП Алексея Гончаренко.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады проходит акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Правопорядок в центре столицы охраняют около 3,5 тыс. силовиков, частично перекрыто движение транспорта.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что участники акции протеста могут осуществить попытку штурма Верховной Рады с использованием взрывчатых пакетов.

Позже часть участников акции переместилась к некоторым выходам из зданий парламентских комитетов и заблокировала их.

Около 16:10 на углу улиц Грушевского и Садовой произошли столкновения между митингующими и полицией.

После этого правоохранители пропустили митингующих с палатками на площадь перед Верховной Радой. Активисты установили их на площади Конституции и на улице Грушевского.