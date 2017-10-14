В Будапеште под посольством Украины состоялась акция «Самоопределение для Закарпатья», против которой протестовало Министерство иностранных дел Украины.

Об этом сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

«Акция под Посольством Украины в Будапеште, протест против которой выразило МИД Украины, ведь организаторы изначально заявили, что они выступают за «самоопределение Закарпатья и свободу русинским, польским, болгарским, румынским, армянским национальным общинам, которые проживают на территории нынешней Украины «выражают протест против» варварства путчистов, захвативших в плен Украину и вместе с ней венгерских национальных братьев», - написала посол в Facebook.

По словам Непоп, в ответ на протест Украины венгерская сторона сообщила о праве на мирное собрание и осуществления протестов, во время которых участники свободно выражают свои мысли, и о праве на донесение совместно сформулированной позиции.

«Убеждена, что использование этих прав не оправдывает надписи на спине участника акции: «Закарпатье по закону принадлежит Венгрии. Самоопределения для всех угнетенных наций, принужденных жить в Украине».... И для полноты картинки - официальный флаг каталонской автономии», - отметила дипломат.

Напомним, 11 октября Украина отправила Венгрии ноту протеста в связи с намерением провести 13 октября акцию «Самоопределение для Закарпатья».

13 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин разъяснил министру внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто новый закон Украины «Об образовании».

Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что через него будет блокировать все международные инициативы Украины.

10 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины «Об образовании» существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Он также заявил, что Будапешт будет дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского Союза против Украины.