Верхняя палата парламента (Сенат) Чехии приняла сегодня постановление, в котором назвала слова президента страны Милоша Земана об аннексии Крыма как «завершенном деле» легитимизацией российской агрессии в Украине. Об этом говорится в стенограмме заседания, опубликованной на сайте Сената.

Из 47 сенаторов, присутствовавших в зале, «за» проголосовали 38. Не поддержали постановление три человека, сообщает 112 Украина.

В документе, который поддержал Сенат Чехии, говорится, что президент должен уважать внешнюю политику страны. Предложение признать, что Земан нанес своими заявлениями ущерб интересам Чехии, сенаторы не поддержали.

Напомним, президент Чешской Республики Милош Земан заявил, что считает потерю Украиной Крыма «завершенным делом» и предложил решить вопрос с помощью выплат Украине.

В МИД в ответ на это заявили, что Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой.

Министр иностранных дел Павел Климкин считает выступление Земана срежиссированным.

В то же время премьер-министр Чехии Богуслав Соботка подчеркнул, что заявление Земана противоречит внешней политике правительства.

Президент Петр Порошенко заявил, что аннексию украинского Крыма Россией нельзя назвать «завершенным делом» и отменять санкции в адрес России также нельзя.