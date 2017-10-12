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Премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал заявление президента Чехии Милоша Земана, предложившего решить вопрос потерей Крыма с помощью выплат Украине. Об этом он заявил в  интервью телеканалу 112 Украина.

Премьер отметил, что заявление чешского президента не отражает настроение граждан страны. «Хотел бы здесь отметить недавнее заявление президента Чехии. Знаете, здоровый человек никогда этого не заявит, а глубоко психически больной – возможно», – заявил он.

«Но я точно знаю, что чехи совершенно прекрасные умные люди, наши друзья и партнеры. Думаю, среди такой прекрасной нации есть те, кто иногда позволяет себе безумные заявления, свидетелями которых мы сегодня являемся», - сказал Гройсман.

Напомним, президент Чешской Республики Милош Земан заявил, что считает потерю Украиной Крыма «завершенным делом» и предложил решить вопрос с помощью выплат Украине.

В МИД в ответ на это заявили, что Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой.

Министр иностранных дел Павел Климкин считает выступление Земана срежиссированным

В то же время премьер-министр Чехии Богуслав Соботка подчеркнул, что заявление Земана противоречит внешней политике правительства. 

Президент Петр Порошенко заявил, что аннексию украинского Крыма Россией нельзя назвать «завершенным делом» и отменять санкции в адрес России также нельзя.
ForUm

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