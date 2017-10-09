Возможность выполнения закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах жестко обусловлена ​​рядом требований к России как агрессору и оккупанту. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Петр Порошенко.

«Возможность выполнения закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах жестко обусловлена ​​рядом требований к России как агрессору и оккупанту и к ее марионеточным режимам. Прежде всего - требованием о выводе российских войск, незаконных вооруженных формирований, вывод военной техники с территории Украины, и нормой о соответствии политических процессов стандартам ОБСЕ», – говорится в сообщении.

«Зато наша репутация как страны, которая с ответственностью относится к Минским договоренностям, позволяет каждый раз продлять санкции против России, страны-нарушителя соглашений. И эти санкции в значительной степени сдерживают агрессора», – подытожил он.

Напомним, 6 октября Верховная Рада Украины приняла закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», внесенный президентом Украины (регистрационный номер 7164). За данное решение проголосовало 229 народных депутатов.

В тот же день глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал этот закон. 7 октября документ подписал Президент Петр Порошенко.

Данным законом на год продлено действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который был принят в 2014 году.

Кроме того, Верховная Рада поддержала за основу законопроект о реинтеграции Донбасса – официально №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», исключив из него упоминание о минских договоренностях.