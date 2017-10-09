также в разделеПолитика
Срочные дебаты ПАСЕ по украинскому закону об образовании состоятся 12 октября 18
ПАСЕ проведет срочные дебаты по украинскому закону об образовании 89
В 2020 году в Киеве пройдет сессия ПА НАТО 69
Климкин: РФ угрожает суверенитету стран ГУАМ 70
ПА НАТО приняла резолюцию о расширении помощи Украине 134
Порошенко подписал закон о пенсионной реформе 123
Посол США в РФ считает приоритетным восстановление суверенитета Украины 101
Закон о реинтеграции Донбасса: в Раде пояснили, кто будет руководить войсками 139
Волкер и Сурков обсудили перемирие на Донбассе 134
Порошенко подписал закон о продлении особого статуса ОРДЛО 961
Венецианская комиссия настаивает на создании в Украине антикоррупционного суда 63
Парубий подписал закон о пенсионной реформе 162
Во Франции заявляют, что Украина подтвердила приверженность «Минску» 57
Генсек Совета Европы призвал соблюдать языковые права нацменьшинств 49
Венгрия не будет выступать против продления санкций в отношении РФ 67
По факту поджога в Раде дымовой шашки завели уголовное дело 52
Медведчук назвал принятие «законов о реинтеграции» Донбасса пирровой победой 133
Кулеба: В Совете Европы положительно оценивают реформу образования 50

Возможность выполнения закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах жестко обусловлена ​​рядом требований к России как агрессору и оккупанту. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Петр Порошенко.

«Возможность выполнения закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах жестко обусловлена ​​рядом требований к России как агрессору и оккупанту и к ее марионеточным режимам. Прежде всего - требованием о выводе российских войск, незаконных вооруженных формирований, вывод военной техники с территории Украины, и нормой о соответствии политических процессов стандартам ОБСЕ», – говорится в сообщении.

«Зато наша репутация как страны, которая с ответственностью относится к Минским договоренностям, позволяет каждый раз продлять санкции против России, страны-нарушителя соглашений. И эти санкции в значительной степени сдерживают агрессора», – подытожил он.

Напомним, 6 октября Верховная Рада Украины приняла закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», внесенный президентом Украины (регистрационный номер 7164). За данное решение проголосовало 229  народных депутатов.

В тот же день глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал этот закон. 7 октября документ подписал Президент Петр Порошенко.

Данным законом на год продлено действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который был принят в 2014 году.

Кроме того, Верховная Рада поддержала за основу законопроект о реинтеграции Донбасса – официально №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», исключив из него упоминание о минских договоренностях.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

101
Теги