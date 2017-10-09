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Во Львовской области шести человек, в том числе и 15-летний подросток, предположительно отравились бледными поганками.

Среди отравившихся грибами - целая семья из Радехова, отец, мать и сын-подросток, а также их соседка, которая вместе с этой семьей принимала грибы. Все они, за исключением подростка, доставлены в реанимацию Львовской областной клинической больницы. 15-летнего парня госпитализировали в реанимацию Западноукраинского специализированного детского медицинского центра («Чернобыльская больница»), сообщает ZAXID.NET.

Как рассказал в воскресенье вечером и.о. заведующего реанимационное отделение ЛОКБ Орест Юрчук, сейчас там с подозрением на отравление вероятно бледной поганкой, находится пятеро взрослых. Среди них родители мальчика из Радехова и их соседка, которые ели одну грибное блюдо. Еще двое: один также житель Радехова, второй - из Жидачевского района, которые также отравились грибами, но потребляли их отдельно. У всех состояние крайне тяжелое.

Как сообщила заведующая отделением анестезиологии, интенсивной терапии и реанимации Западноукраинского специализированного детского медицинского центра Ирина Щуровская, 15-летнего парня к ним привезли вечером в пятницу. Состояние крайне тяжелое. У него есть печеночная недостаточность. Результатов анализов еще нет, но по симптоматике врачи подозревают, что он вместе со своими родителями и соседкой отравился бледной поганкой.
ForUm

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