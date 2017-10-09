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Представительства США в Турции временно остановили обработку запросов на получение виз. 

Как сообщило американское посольство в Анкаре, основанием для подобной меры названы «недавние события», которые заставляют правительство США усомниться в безопасности своего персонала в Турции.

При этом введенное ограничение коснется туристов и бизнесменов, но не распространяется на эмиграционные запросы, сообщает Укринформ.

Предположительно в американском диппредставительстве имеют в виду задержание турецкого служащего в консульстве США в Стамбуле. Мужчина, который, по данным турецких официальных органов, был связан с движением гюленистов, был задержан в минувшую среду, 4 октября, в связи с подозрением в «шпионаже» и подготовке госпереворота. 

В американском посольстве назвали обвинения беспочвенными.
ForUm

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