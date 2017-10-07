Президент Петр Порошенко подписал закон № 2167-VIII «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Закон определяет, что Украина в стремлении к восстановлению территориальной целостности остается преданной мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН. Также в законе отмечено, что суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию, которая в пределах международно признанной границы является целостной и неприкосновенной.

«Ответственное голосования большинства поможет нашей армии и в дальнейшем держать оборону с минимумом жертв, а дипломатам - усилить международное давление на Россию», - подчеркнул Глава государства в обращении в связи с принятием Закона, и отметил, что этим документом на один год продлевается действие ранее принятого закона.

Глава государства напомнил, что еще во время первого принятия три года назад многие представители политических сил «пугали ужасами» в этом законе. «Но ни один, подчеркиваю, ни один негативный прогноз за эти три года не оправдался», - подчеркнул Порошенко.

«И тогда, и теперь возможность выполнения закона жестко обусловлена ​​рядом требований к России как агрессору и оккупанту и к ее марионеточным режимам. Прежде всего - требованием о выводе российских войск, незаконных вооруженных формирований, выводе военной техники с территории Украины, и нормой о соответствии политических процессов стандартам ОБСЕ», - подчеркнул Президент.

Он также отметил, что по словам спецпредставителя Главы государства в Минской группе Ирины Геращенко, россияне не скрывали своих надежд на провал голосований в Верховной Раде относительно закона «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», потому что «это развязало бы им руки на линии соприкосновения и помогло бы сбросить бремя санкций».

Закон создает и необходимые условия для развертывания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей миротворческой операции ООН, в частности с учетом постановления Верховной Рады Украины от 17 марта 2015 № 253-VIII «Об одобрении обращений от имени Украины в Совет безопасности Организации объединенных наций и совет Европейского Союза относительно развертывания на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности».

Напомним, 6 октября Верховная Рада Украины приняла закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», внесенный президентом Украины (регистрационный номер 7164). За данное решение проголосовало 229 народных депутатов.

В тот же день глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал этот закон.

Данным законом на год продлено действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который был принят в 2014 году.

Кроме того, Верховная Рада поддержала за основу законопроект о реинтеграции Донбасса – официально №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», исключив из него упоминание о минских договоренностях.