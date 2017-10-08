Предусмотренное президентским законопроектом №7163 изменение формата АТО в Донецкой и Луганской областях не значит, что там теперь всем будет руководить Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Об этом заявила представитель Президента в Верховной Раде, народный депутат от БПП Ирина Луценко в эфире Еспресо.TV.

По ее словам, статья 9 документа говорит не об исключительной роли Генерального штаба Вооруженных сил, а о создании «Объединенного оперативного штаба» (ООШ), в состав которого войдут как представители различных военных и силовых органов, так и военно-гражданских администраций обеих областей.

Луценко отметила, что этот Объединенный оперативный штаб будет определять деятельность в зоне конфликта с российско-террористическими войсками размещенных там подразделений Вооруженных сил Украины, других военных формирований, Министерства внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, а также органов государственной и местной власти.

Напомним, 6 октября Верховная Рада Украины приняла закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», внесенный президентом Украины (регистрационный номер 7164). За данное решение проголосовало 229 народных депутатов.

В тот же день этот закон подписал глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий. 7 октября документ подписал Президент Петр Порошенко.

Данным законом на год продлено действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который был принят в 2014 году.

Кроме того, Верховная Рада поддержала за основу законопроект о реинтеграции Донбасса – официально №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», исключив из него упоминание о минских договоренностях.