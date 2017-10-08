Выборы нового президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоятся 9 октября, в первый день осенней сессии ПАСЕ, котораяпройдет в Страсбурге. Об этом говорится в сообщении на сайте ассамблеи.

На должность нового председателя ПАСЕ выдвинуты две кандидатуры - Стелла Кириакидес (Кипр) и Эмануэлис Зингерс (Литва), сообщает «Европейская правда».

Президент ПАСЕ избирается тайным голосованием. Новый президент будет находиться в должности до открытия очередной сессии, которая состоится 22-26 января 2018 года.

Напомним, 6 октября президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт добровольно подал в отставку.