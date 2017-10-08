За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие, в результате боевых действий один украинский воин получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО обострилась. Если днем ​​количество вражеских огневых провокаций было минимальным, то после 18 часов российско-оккупационные группировки увеличили боевую активность на всех направлениях», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, вечером боевики несколько часов из разных видов гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия били по нашим защитникам на юго-восточных окраинах Авдеевки. Также под вражеским огнем оказались укрепления украинских войск у Майорска и Зайцево. А около 19 часов в результате гранатометного обстрела противника нашего опорного пункта неподалеку Песок получил ранения один военнослужащий сил АТО.

На приморском направлении пророссийские наемники из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали наши позиции на подступах к Водяному, Гнутово, Старогнатовке. А около 21:00 выпустили 5 мин калибра 82 миллиметра неподалеку Талаковки.

Увеличилось количество вражеских провокаций и на луганском направлении, которое в предыдущие несколько дней было относительно спокойным. Так, вечером боевики дважды из различных видов гранатометов обстреляли украинские опорные пункты у Трехизбенки. А около 23 часов там же применили и 82-миллиметровый миномет. Кроме того, в конце суток враг дважды из гранатометов открывал огонь вблизи Крымского.

В штабе подчеркнули, что во время 11 обстрелов, когда возникала угроза жизни наших бойцов, силы АТО жестко отвечали врагу.