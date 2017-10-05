Вместе с подписанием закона по реинтеграции Донбасса Президент должен подписать и указ о применении ВСУ для освобождения оккупированных территорий. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает УНИАН.

Отвечая на вопрос, каким будет алгоритм действий в случае принятия президентского законопроекта по Донбассу, Турчинов отметил, что этим законопроектом не исключается возможность применения политико-дипломатических мероприятий.

«Мы используем комплексные меры: и политико-дипломатические, но и силовые, в том числе, и использование Вооруженных сил», - сказал он.

«Президент вместе с подписанием этого закона должен подписать указ о применении Вооруженных сил Украины для защиты Украины и для освобождения оккупированных территорий», - добавил Турчинов.

Кроме того, отвечая на вопрос, не может ли стать норма законопроекта о предоставлении разрешения на использование ВСУ своеобразным юридическим основанием, что до этого три года ВСУ использовались незаконно, Турчинов заверил, что такого не произойдет, поскольку защита Украины на востоке происходит в пределах Антитеррористической операции.

«Она регламентируется законом о борьбе с терроризмом. Согласно этому закону, решение о применении, в том числе ВСУ, принимает руководство Антитеррористического центра», - пояснил секретарь СНБО.

Турчинов подчеркнул, что президентский законопроект четко определяет правовую позицию для применения Вооруженных сил вне поля АТО.



Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что блокирование трибуны Верховной Рады и срыв рассмотрения законопроектов о реинтеграции Донбасса организовала российская агентура.

В четверг заседание парламента закрылось из-за блокирования президиума.

На вечернем заседании рада приступила к рассмотрению внесенного президентом Петром Порошенко законопроекта №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», а также должна была рассмотреть президентский законопроект №7164, которым предлагается продлить на год действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».