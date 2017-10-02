Полиция Каталонии расследует обстоятельства гибели трех человек в Барселоне.

Об этом каталонская полиция Mossos сообщила в своем Twitter, передает Европейская правда.

«Мы расследуем смерть трех человек в здании в Сан-Марти (Барселона)», - говорится в сообщении полиции.

Связаны ли эти смерти с проведением референдума о независимости от Испании, не сообщается.

Как сообщал ForUm, в воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который правительство Испании считает незаконным.

У избирательных участков произошли стычки правоохранителей и сторонников референдума. В частности, в Барселоне возле одного из избирательных участков незаконного референдума о независимости Каталонии полицейские начали стрелять резиновыми пулями.

По последним данным медиков, во время столкновений пострадали по меньшей мере 844 человека.

В ходе столкновений также пострадали 33 полицейских.