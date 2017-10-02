В ночь на 2 октября в двухэтажном здании хостела в Запорожье возник пожар площадью 200 м кв., в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

По данным ведомства, пожар возник на втором этаже здания в 02:46.

В 04:15 пожар ликвидирован на площади 100 м2. На месте пожара обнаружены тела 4 погибших.

Подразделения ГосЧС спасли 5 человек (из них ребенок 2009 г.р.), которые госпитализированы в больницу, 1 человек умер в больнице.

К тушению пожара были привлечены 15 единиц техники и 52 человека. Причина пожара устанавливается.