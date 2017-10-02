также в разделеПроисшествия
АТО: 14 обстрелов за сутки, один военный подорвался на мине 27
При ликвидации последствий ЧП в Калиновке пострадали два человека 59
В Одессе горел многострадальный Дом Руссова 54
Сутки в АТО: 20 обстрелов, трое раненых военных 26
В Запорожье за нападение на «Фестиваль равенства» задержали 17 человек 45
Названы имена военных, погибших при крушении самолета под Хмельницким 92
В ДТП в Крыму пострадали 18 человек 47
За сутки в АТО ранены 4 военных 42
В Калиновке мародеры ограбили шесть домов 62
Минобороны: Большинство боеприпасов в Калиновке не пострадали 63
В результате падения военного самолета на Хмельнитчине погибли двое пилотов 117
Возле Хмельницкого разбился военный самолет 163
В результате взрывов в Калиновке пострадали около 2 тысяч жилых домов 114
В Николаеве с погоней и стрельбой задержали 5 пьяных военных 108
На Одесчине целую семью держали в рабстве 14 лет 145
На Харьковщине обезьяны покалечили сотрудника зоопарка 79
В Калиновке продолжают взрываться боеприпасы 95
В Черкассах из автомата расстреляли депутата горсовета 115

В ночь на 2 октября в двухэтажном здании хостела в Запорожье возник пожар площадью 200 м кв., в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

По данным ведомства, пожар возник на втором этаже здания в 02:46.

В 04:15 пожар ликвидирован на площади 100 м2. На месте пожара обнаружены тела 4 погибших.

Подразделения ГосЧС спасли 5 человек (из них ребенок 2009 г.р.), которые госпитализированы в больницу, 1 человек умер в больнице.

К тушению пожара были привлечены 15 единиц техники и 52 человека. Причина пожара устанавливается.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

39
Теги