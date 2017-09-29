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Разминирование территорий возле военных складов в районе Калиновки Винницкой области может продлиться до конца ноября. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время пресс-конференции в Калиновке, сообщает 112 Украина.

«Работы начаты и будут продолжаться до максимального восстановления. Для того чтобы 10 тыс. га сегодня обследовать, нам потребуется около 2 месяцев. Ближайшие территории уже обследованы и разминированы. Работа будет продолжаться до конца ноября, мы будем работать, возможно раньше, и все 10 тыс. га, обойдем каждый сантиметр, чтобы никакой угрозы не оставить для граждан», - заявил он.

Как сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов. Около 20:00 27 сентября взрывы прекратились.

28 сентября очистка от взрывоопасных предметов населенных пунктов вблизи военного склада завершена.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. 28 сентября В тот же день Все эвакуированные вернулись в свои дома.

В результате взрывов  травмированы 2 человека. Пострадалиоколо 2 тысяч жилых домов, из них 16 домов не подлежат восстановлению.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировала взрывы в Калиновке как диверсию.

Однако заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что прокуратура не обнаружила признаков диверсионных групп и использования беспилотных летательных аппаратов в районе арсенала.
ForUm

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