В Винницкой области в результате взрывов боеприпасов на Калиновском военном арсенале, произошедших в ночь с 26 на 27 сентября, пострадали около 2 тысяч жилых домов, из них 16 домов не подлежат восстановлению.

Об этом сообщил на сессии Винницкого горсовета председатель Винницкой облгосадминистрации Валерий Коровий.

В частности, пострадали дома жителей города Калиновка, сел Павловки и Сальника Калиновского района, а также сел Медведка, Лавровка и Дорожное Винницкого района.

По словам Коровия, наибольшее количество повреждений домов в селе Павловка - более 900 домов. Есть пострадавшие дома в Медведке, Дорожном, Лавровке, Сальнике, а также в самой Калиновке, сообщает УНИАН.

На ликвидации последствий взрывов в эти дни работали более 2 тысяч человек, в том числе более 100 саперов. На данный момент, уже практически завершено обследование пострадавших населенных пунктов от боеприпасов, полностью восстановлено электроснабжение и восстанавливается подача газа в села.

Как сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов. Около 20:00 27 сентября взрывы прекратились.

28 сентября очистка от взрывоопасных предметов населенных пунктов вблизи военного склада завершена.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. 28 сентября В тот же день Все эвакуированные вернулись в свои дома.

В результате взрывов травмированы 2 человека.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировалавзрывы в Калиновке как диверсию.

Однако заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что прокуратура не обнаружила признаков диверсионных групп и использования беспилотных летательных аппаратов в районе арсенала.