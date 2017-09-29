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В полицию с заявлениями о кражах из их домовладений обратились шесть жителей города Калиновка, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что благодаря усилиям правоохранителей ни одного факта грубого нарушения правопорядка не зафиксировано.

«В настоящее время в полицию с заявлениями о кражах из их домовладений обратились шесть жителей г Калиновка. Все правонарушения имели место в зоне непосредственной близости к эпицентру события. По фактам краж возбуждены уголовные производства. Продолжаются следственные действия», – говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов. Около 20:00 27 сентября взрывы прекратились.

28 сентября очистка от взрывоопасных предметов населенных пунктов вблизи военного склада завершена.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. 28 сентября В тот же день Все эвакуированные вернулись в свои дома.

В результате взрывов  травмированы 2 человека. Пострадалиоколо 2 тысяч жилых домов, из них 16 домов не подлежат восстановлению.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировалавзрывы в Калиновке как диверсию.

Однако заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что прокуратура не обнаружила признаков диверсионных групп и использования беспилотных летательных аппаратов в районе арсенала.
ForUm

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