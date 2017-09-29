Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер и советник президента РФ Владислав Сурков проведут встречу по миротворцам в Донбассе в октябре. Об этом заявил бывший посол США в РФ Джон Теффт в интервью «Коммерсанту».

«Мы будем обсуждать этот вопрос с властями Украины и другими странами, включая Россию. Как я уже говорил, Курт Волкер будет встречаться с Владиславом Сурковым в начале октября. Мы считаем важным попытаться прийти к взаимопониманию по вопросу о мандате возможной миротворческой миссии. Но те критерии, о которых я упомянул, очень важны и они будут ключевыми при принятии решения (об отправке миссии. - Ред.), поскольку мы исходим из того, что любая подобная операция должна прежде всего содействовать выполнению минских договоренностей», - заявил он.

Теффт добавил, что мандат такой миссии должен быть основан на уважении к суверенитету Украины и способствовать цели восстановления ее территориальной целостности.

«Миротворческие силы ООН должны быть наделены широким мандатом, который позволил бы им работать на всей затронутой конфликтом территории, включая возможность международного контроля украинской стороны границы между Украиной и Россией, с тем, чтобы избежать углубления или институционализации разделительных линий внутри самой Украины», - отметил он.

Напомним, 20 сентября Президент Украины Петр Порошенко призвал Совет безопасности ООН разместить миротворческую миссию на Донбассе.

Ранее Россия направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе.

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

РФ предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения.

Президент Петр Порошенко исключил согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».