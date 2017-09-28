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По состоянию на вечер 28 сентября взрывы на военном арсенале вблизи Калиновки практически прекратились, но единичные детонации боеприпасов возникают на технической территории. Об этом во время брифинга заявил начальник вооружения ВСУ генерал-майор Николай Шевцов, сообщает пресс-служба Минобороны.

По его словам, взрывы вызывает перепад температур, поскольку на территорию, где был пожар, авиацией сбрасывается вода.

Также Шевцов сообщил, что одиночные взрывы могут продолжаться еще в течение 3-4 дней.

Сейчас на территории работают гусеничные пожарные машины, машины разграждения, привлечено 7 пожарных танков. Они дежурят непосредственно в зоне ликвидации.

Как сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов. По состоянию на 20:00 27 сентября взрывы прекратились.

28 сентября очистка от взрывоопасных предметов населенных пунктов вблизи военного склада завершена.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов  травмированы 2 человека.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировала взрывы в Калиновке как диверсию.

Однако заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что прокуратура не обнаружила признаков диверсионных групп и использования беспилотных летательных аппаратов в районе арсенала.
ForUm

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