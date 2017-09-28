Генеральная прокуратура совместно с Национальной полицией провели обыски в Министерстве социальной политики Украины, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

«Управлением Генеральной прокуратуры Украины по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, расследуется уголовное производство в отношении должностных лиц Министерства социальной политики Украины по факту содействия ими руководителям коммерческих структур в осуществлении незаконного импорта товаров на территорию Украины без уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет, а также по факту хищения в особо крупных размерах бюджетных средств, направленных на оздоровление детей школьного возраста и социальной незащищенных категорий населения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины», – говорится в сообщении.

В ГПУ подчеркнули, что в ходе расследования указанного производства 28 сентября Генеральной прокуратурой совместно с Департаментом защиты экономики Нацполиции проведены обыски у заместителя Министра социальной политики Украины и других должностных лиц Министерства социальной политики.

По данным ведомства, в настоящее время досудебное расследование продолжается, с целью полного и всестороннего исследования обстоятельств совершенных правонарушений проводятся необходимые следственные действия.