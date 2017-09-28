Прокуратура не обнаружила признаков диверсионных групп и использования беспилотных летательных аппаратов в районе арсенала Министерства обороны в Калиновке Винницкой области. Об этом в ходе брифинге сообщил заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Он также сообщил, что прокуратура считает недостаточной охрану склада.

В свою очередь Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий убежден, что на военном складе вблизи Калиновки была совершена диверсия.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов считает, что ответственность за недавние события на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области должен нести, в том числе, начальник Генштаба Виктор Муженко.

В то же время Муженко заявил, что ни его, ни его подчиненных не удастся обвинить в бездействии в ситуации, возникшей в Калиновке.

Ситуация на арсенале вооружения Вооруженных сил Украины в Калиновке стабилизирована. Очистка от взрывоопасных предметов населенных пунктов вблизи военного склада завершена. Все эвакуированные вернулись в свои дома.

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