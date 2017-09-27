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Современные журналисты стоят на пороге исторических событий, в которых технология блокчейн вскоре может изменить информационное пространство. Последним трендом проникновения Блокчейна, как бы удивительно это не звучало, стал медиа-рынок.

Команда платформы для журналистов, блогеров, а также для разработчиков и программистов – Golos.io, которая построена на технологии блокчейн, призвана сделать информационное пространство конкурентным и «чистым».

Организаторы Golos Fest Ukraine, KUNA Bitcoin Agency и AroundB, уверены в том, что появление площадки Golos.io в информационном поле СНГ, впервые за всю историю медиа, станет уникальной возможностью для журналистов самим генерировать контент, отвечать за него и выгодно монетизировать.

Команда Golos Fest Ukraine подготовила динамичную программу Фестиваля, которая представлена специалистами, работающими с технологией Блокчейн, и медиа-лидерами.

Фестиваль будет включать два потока: первый поток – это выступления разработчиков и программистов, а второй поток – это представители власти и топовые журналисты страны.

Среди разработчиков и программистов вас ожидают выступления:

·                      Марины Гурьевой, CEO в Cyber Fund,

·                      Павла Мартынова, CEO в Steepshot,

·                      Андрея Соболя, основателя в One Sock Team.

Панель медиа-экспертов представят:

·                      Эмине Джапарова, первый заместитель министра информационной политики Украины,

·                      Андрей Куликов, глава правления ГО «Громадське радіо»,

·                      Юлия Артамощенко, редактор спецпроектов телеканала «Прямой».

·                      Светлана Ризноокая, главный редактор портала недвижимости Hats.kiev.ua, экс-главный редактор ForUm'a.

Представители медиа-потока поднимут пласт важных тем в информационном пространстве, а также расскажут о перспективах развития медиа-рынка. После выступлений спикеров журналисты смогут принять участие в дискуссионной панели и обсудить все вопросы лично с медиа-экспертами.

Все это будет проходить в непринужденной атмосфере с перерывами на кофе в инновационном месте столицы – конференц-зале ЦеХаб на Крещатике (ул. Крещатик, 29). Обращаем ваше внимание, что регистрация уже открыта и количество мест ограничено.

Приходите 13 октября на Первый всеукраинский Golos Fest Ukraine и станьте теми, кто может изменить журналистику, дать ей новый глоток свободы с помощью технологии Блокчейн.

Время проведения фестиваля: 13:00 – 18:00.

Аккредитироваться на фестиваль можно по почте [email protected]

Узнать подробности программы можно по телефону: 0937962104 Виктория

 
ForUm

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