также в разделеЭкономика
Насалик спрогнозировал, когда могут подорожать газ и тепло 38
Гройсман: ГосЧС должна стать спецназом по чрезвычайным ситуациям 25
«Нафтогаз» рассчитывает, что «Газпром» заплатит по искам «миллиарды долларов» 80
Кабмин утвердил план по внедрению накопительной пенсионной системы 28
В «Нафтогазе» считают, что на активы «Газпрома» будет легко наложить взыскание 50
Минэнергоугля разработало новую формулу расчета стоимости газа для населения 73
На осовременивание пенсий в октябре потратят 5 миллиардов 162
МВФ прогнозирует рост ВВП Украины на 2% 21
Суд обязал Кабмин компенсировать «Нафтогазу» убытки за поставки газа для населения 42
Украина намерена завершить сотрудничество с МВФ в 2018 году 190
Турция вошла в топ-5 торговых партнеров Украины 59
Потребительские цены в сентябре выросли на 2% 39
Газ для населения может подорожать на 18% 131
Нацбанк ограничил работу 6 банков 96
Кабмин пояснил, как должникам по коммуналке оформить субсидию 52
НБУ требует от «ПриватБанка» продать «Буковель», здание «1+1» и самолеты МАУ 141
СМИ: Украина предложит МВФ новую формулу расчета цены на газ 81
Иран хочет арендовать сельхозземли в Украине 69

Стоимость криптовалюты Bitcoin во второй раз превысила 5 тыс. долларов и установила новый рекорд курса. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Так, курс Bitcoin сегодня, 12 октября 2017 года, второй раз в истории превысил отметку в 5 тыс. долларов. На текущий момент капитализация Bitcoin составляет более 84,7 млрд долларов, сообщает РБК-Украина.

Согласно данным CoinDesk, курс самой известной криптовалюты превысил 5100 долларов и на максимуме достигал 5167 долларов, продемонстрировав резкий скачек курса вверх.

Отметим, ранее курс Bitcoin достигал уровня 5 тыс. долларов 2 сентября, однако затем начался спад. Курс второй по популярности и стоимости криптовалюты мира Ethereum составляет 307 долларов.

Как ранее сообщал ForUm, Национальный банк Украине не признает криптовалюты ни валютой, ни платежным средством. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги