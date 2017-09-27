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25 сентября в Луганске, в общежитии № 4 фейкового педуниверситета, расположенного на улице Матросова, 2-Б, из окна на 5 этаже выпала девушка, сообщает Информационное сопротивление.

Позже было установлено, что из окна своей комнаты выпала 17-летняя студентка 1-го курса Вера Щербак. От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте. Представители бандформирования «мвд лнр», которые прибыли на место трагедии, мгновенно установили, что это – самоубийство. Официально было заявлено, что однокурсники и знакомые покойной неоднократно слышали от нее о намерении покончить жизнь самоубийством. В то же время, родственники и близкие подруги данные утверждения опровергают.

Следует отметить, что Щербак, несмотря на юный возраст, внесена в базу сайта «Миротворец» с 2016 года, где отметилась как помощница пособника боевиков и антиукраинского пропагандиста Грэма Филлипса и сознательная участница создания пропагандистских антиукраинских видеосюжетов.
ForUm

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