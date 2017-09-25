В течение 23-24 сентября пиротехническими расчетами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в ходе ликвидации последствий пожара на складе боеприпасов возле села Новоянисоль Донецкой области изъято 1 тыс. 459 взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Отмечается, что на месте работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации во главе с заместителем председателя Донецкой военно-гражданской администрации и оперативная группа ГУ ГосЧС в Донецкой области.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 90 человек и 33 едицицы техники.

Как ранее сообщал ForUm, вчера, 22 сентября, около 16:00 на складе боеприпасов возле села Новоянисоль в Никольском районе Донецкой области в результате пожара произошла детонация снарядов. В 18.20 взрывы прекратились.

23 сентября в 5:47 пожар был ликвидирован.

По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса Украины.