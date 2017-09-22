Полиция начала уголовное производство по факту пожара и последующего детонирования боеприпасов на складе возле села Новоянисоль в Никольском районе Донецкой области, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование проводится под процессуальным руководством военной прокуратуры области.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, около 15:00 на складах боеприпасов возле села Новоянисоль в Никольском районе Донецкой области в результате пожара произошла детонация снарядов.

По состоянию на 18.20 взрывы прекратились.

Значительных повреждений в результате пожара и последующего детонирования боеприпасов не зафиксировано.