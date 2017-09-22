Сегодня, 23 сентября, на складах боеприпасов возле села Новоянисоль в Никольском районе Донецкой области в результате пожара произошла детонация снарядов, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

По предварительным данным, пожар возник в поле. Сейчас спасатели борются с огнем.

На место выехали сотрудники Никольского отдела полиции и ответственные от руководства полиции Донетчины совместно с военной прокуратурой области.

Правоохранители взяли территорию в окружение, чтобы люди не попали в огненную ловушку.

Данных о пострадавших на данный момент нет.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан о правонарушениях и других событиях. Проводится проверка.

Информация об обстоятельствах происшествия уточняется.

В то же время в пресс-службе Министерства обороны подчеркнули, что около 15:00 вблизи населенного пункта Новоянисоль Никольского района Донецкой области во время пожара на полях сельскохозяйственных производителей произошло перекидывание пламени на территорию военного склада одной из воинских частей, которая дислоцируется в указанном районе, в результате чего на объекте возник пожар.

Отмечается, что сейчас идет эвакуация личного состава и принимаются меры по локализации пожара.

«С целью выяснения обстоятельств, которые привели к чрезвычайной ситуации на место происшествия отбывает оперативная группа офицеров Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины во главе с заместителем Министра обороны Украины», – подчеркнули в Минобороны.